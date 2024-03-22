Küçükçekmece'de kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu, Küçükçekmece Metrobüs Durağı mevkii Bakırköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre havanında yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KBZ 820 plakalı motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.