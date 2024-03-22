GÜVENLİK DUVARI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Güvenlik Duvarı Sistemi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/371622

İdarenin Adı :BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Adresi :Ayvalı Mah. Gazze Cad. No:7 Keçiören/ANKARA 06050 KEÇİÖREN/ANKARA Telefon ve faks numarası : 3129061222 - 3123241505

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

İhale konusu mal alımın Adı :Güvenlik Duvarı Sistemi Niteliği, türü ve miktarı :3 Yıllık Güvenlik Duvarı Sistemi Alımı

Yapılacağı/teslim edileceği yer :Ayniyat Deposu

İşe başlama tarihi :Sözleşmenin taraflarca imzalandığı gün işe başlanacaktır. İhalenin İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.04.2024 - 10:00 İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Ayvalı Mahallesi Gazze Caddesi No: 7 A Blok Giriş Kat AZ 17 Etlik-Keçiören /ANKARA

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı gün işe başlanacak olup 21 takvim günü içerisinde ürün çalışır halde teslim edilecektir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin hepsinde satış yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge sunacaktır.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler teklif vermiş oldukları mal/malların teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirten, teknik bilgilerin yer aldığı katalog ve/veya broşürlerinin onaylı-kaşeli bir nüshasını İdare’nin talebi halinde sunacaklardır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



