Gecekondu yangında kül oldu

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 6373 sokak üzerinde yer alan gecekonduda çıktı. İddiaya göre Şaban ve Hanım Dağlı çifti evin arka bölümündeki balkonda otururken çıkan yangını fark etmedi. Evden dumanların yükseldiğini gören komşuları Dağlı çiftini göremeyince 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bu sırada komşuların haber verdi çiftin çocukları ailesine ulaşarak evden bir an evvel evden çıkmalarını istedi. Alevler kısa sürede tüm eve yayılırken, Dağlı çifti güçlükle dışarı çıktı. Adrese gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı gecekondu yangınına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın 1 saatte söndürülürken, gecekondu tamamen küle döndü.

'Amelelik yaptım, tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım evimi'

Yangında evi küle dönen ve gözleri dolu şekilde ekiplerin çalışmasını izleyen Hanım Dağlı, "Balkona çıktım o esnada oğlum aradı, anne; 'evin bir yerinden duman çıkıyormuş' dedi. Bende bir baktım evin her tarafına sıçramış ateş, nerede nasıl yandığını bilmiyorum. Elektrikten geldiğini düşünüyorum, çünkü daha önce de bu şekilde bazı eşyalarım yanmıştı. Ev tamamen yandı ve hiçbir şeyim kalmadı. Kalacak bir yerim bile kalmadı. Çadır kurup orada kalacağım. Evi kendimiz yapmıştık. Amelelik yaptım, tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım evimi. Yardım ederlerse sevinirim ama etmezlerse de çadır kurar orada kalırım. Tek geçim kaynağı eşimin emekli maaşı, başka da bir gelirimiz yok" dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.