Avrupa Şampiyonası'nda hedef belli

A Milli Futbol Takımı, yarın hazırlık maçında Macaristan ile Puskas Arena’da karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Zeki Çelik açıklamalarda bulundu.

EURO 2024’e hazır gelmek için takımında oynamasının önemli olduğunu söyleyen Zeki Çelik, "De Rossi geldiğinden beri daha mutluyum çünkü daha fazla oynamaya başladım. EURO 2024'e hazır gelmek için oynamak benim için çok önemli. Umarım kalan 2 ayda daha fazla oynayıp buraya daha mutlu gelirim" ifadelerini kullandı.

“Bizim için iyi bir test olacak”

İlk hedeflerinin EURO 2024’te gruplardan çıkmak olduğunu aktaran Zeki Çelik, "Macaristan coşkulu ve sert oynayan bir takım. Kolay kolay mağlup olmuyorlar, uzun süredir aynı hocayla çalışıyorlar. Bizim için iyi bir test olacak. Macaristan'ın oyunun stili biraz benziyor Çekya'ya ama her takımın kendine göre taktiği ve tekniği var. Avrupa Şampiyonası'nda ortam farklı, gruptan çıkmayı hedefleyeceğiz. Son iki Avrupa Şampiyonası’nda olumlu sonuçlar almadık, ilk hedefimiz gruptan çıkmak" diyerek sözlerini noktaladı.