Tunç: Çil yavrusu gibi dağıldılar

Bakan Tunç, daha sonra Abdipaşa Belediyesine ait halı sahada düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşan Tunç, "Temel hak ve özgürlüklerin alanını alabildiğine genişlettik. Ülkemizde demokrasinin standartlarını yükselttik, reformlar yaptık. Türkiye'yi geçmişte darbecilere, vesayetçilere karşı maalesef kurumlarımız yapısal reformlar gerçekleştirilemediği için dayanıklı değildi. Ama artık bundan sonra bu ülkede vesayetçi anlayış bir daha hortlamasın, daha darbeler gerçekleşmesin diye çok sayıda reform yaptık. Yapısal dönüşümler gerçekleştirdik. Anayasamızda gerçekleştirdiğimiz o vesayetçi ve darbeci ruhu azaltan ortadan kaldırmaya yönelik o düzenlemeler sayesinde bu ülkede artık darbeciler de vesayetçiler de tarih sahnesinde yerini almıştır. Tarihin karanlık tablosunda yerini almıştır. Bundan sonra bu yüksek standartlı demokrasiyle yeni anayasayı da yaparak Türkiye Yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.