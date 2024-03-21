İmamoğlu'ndan 'hayat dersi' göndermesi

İmamoğlu, “Buraya gelirken bu acemi, dersine çalışmayan aday demiş ki, hoşuma gitti; ‘Sen git köfteci dükkanı işlet’ demiş. Keşke o da benim yaşımda 21 yaşında köfteci dükkanı çalıştırsaydı. Kıymanın, etin ne olduğunu bilirdi. Pazarcının, marulun, salatanın nasıl yapıldığını, bulaşığın nasıl yıkandığını bilirdi. Bunları bilmediği, hayatı bilmediği için şu anda aslında hayatının en büyük hayat dersini veriyoruz ona hep birlikte. Hayatı öğreniyor, emekliyi, kadını, anneyi, çocuğu öğreniyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kasımpaşa’da halk buluşmasına katıldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’u eleştiren İmamoğlu, "Buraya gelirken, bu acemi, dersine çalışmayan aday demiş ki, hoşuma gitti. ‘Sen git köfteci dükkanı işlet' demiş. Nedir mesele biliyor musunuz? Keşke o da benim yaşımda, 21 yaşında benim yaşımda, köfteci dükkanı çalıştırsaydı. Kıymanın, etin ne olduğunu bilirdi. Pazarcının, marulun, salatanın nasıl yapıldığını, bulaşığın nasıl yıkandığını bilirdi. Bunları, hayatı bilmediği için şu anda aslında hayatının en büyük hayat dersini veriyoruz ona hep birlikte. Hayatı öğreniyor, emekliyi, kadını, anneyi, çocuğu öğreniyor. Bunları bilmediği için bugün bu durumda" diye konuştu.

“Onun için size söyleyeyim bunlar yalanlarında boğulacaklar"

İmamoğlu, “Görüyorum ki bu kul hakkı yeme işi, bu kaset işi, kumpas işi bunlarda huy olmuş. Çünkü, bu seçim gündeminde de şimdi de iftiralara başladılar. Farkında mısınız? Kumpaslar. Hem de mübarek ramazan ayında. Yine devam ediyor. Bundan 4.5 yıl önce il binasının satın alma olayını sanki dün olmuş gibi, bakın bunlar bu kadar sinsi. 4.5 yıl önceki olayı sanki dün olmuş gibi çevirip duruyorlar. Sanki çok gizli bir konuymuş gibi millete yutturmaya çalışıyorlar. Satanın ifadesi orada, alanın ifadesi belli. Zaten millet de sizin bu palavralarınıza hiç yüz vermedi, vermeyecek. O yüzden kıvır kıvır kıvranıyorlar. Hiç devletin en başına yakışır mı? Bunları göstermek, etmek. Zaten talimatlarınızla İBB’nin bir kapısından müfettiş giriyor, diğer kapısından çıkıyor. Didik didik ettiniz, Ekrem İmamoğlu’nda bir şey bulamadınız. Biz 5 yıldır denetlediğiniz bir belediyeyiz. Hiçbir şey bulamadınız. Karda leke olur bizde olmaz. Bizde leke olmaz. Onun için size söyleyeyim bunlar yalanlarında boğulacaklar" ifadelerini kullandı.