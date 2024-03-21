"Para sayma görüntülerinin izahını yapamadılar"

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, Kilis'in son seçimlerde Cumhur İttifakı'na yüzde 69, Cumhurbaşkanlığı için de yüzde 70 oy verdiğini belirterek, "Bize sahip çıktığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Kilis’le olan yol arkadaşlığımızı daha da güçlendirmiş olduk. Bu rekor oyların bizim anlamını biliyoruz ve Kilis'in bizden beklentilerinin farkındayız. Kilis'in ihtiyaçlarını, taleplerini ve hedeflerini çok iyi biliyoruz. İnşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız, sizlere layık olmak için daha fazla çalışacak, ter dökeceğiz. Kilis'in şahsımıza olan muhabbetinin hakkını vermek için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'Allah nazardan saklasın'

Kilis'e gelişinde emniyetten meydanda kaç kişi olduğu sorduğunu belirten Erdoğan, "Meydanda bu anda 28 bin kişi var dediler. Allah nazardan saklasın" dedi.

'Kilis'e ayrıca deprem çalışmalarında kullanmak üzere 500 milyon liranın üzerinde kaynak aktardık'

Deprem bölgesinde konut yapımının hızla devam ettiğini ve şu ana kadar 76 bin hak sahibine anahtarlarını teslim ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Diğerleri ne yaparsa yapsın bizim önceliğimiz deprem bölgesi. Bölgeyi yeniden ayağa kaldırmamız için ortaya koyduğumuz samimiyeti görüyorsunuz. 14 milyon insanı, 11 şehir, 124 ilçe, 7 bin mahalle ve köyde ağır yıkıma yol açan depremin yaralarını hızla sarıyoruz. Şimdiye kadar 76 binden fazla konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin konut ve köy evi teslimini yapacağız. Yıl sonuna kadar inşallah 200 bin evi hak sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Kilis diğer illere göre depremden daha az etkilendi. Kilis'te 457 bina yıkıldı, acil yıkılacak ve yıkık 608 bina enkazının tamamı kaldırıldı, ağır hasarlı 1928 binadan 1769'unun enkazı temizlendi. Kilis'te 1555'i konut olmak üzere 1741 hak sahibi bulunuyor. Şimdiye kadar 1494 konutun kurasını çektik, bunları hak sahiplerine teslim ettik, ediyoruz. Geriye kalanların yapımı hızla devam ediyor. Bunun dışında Kilisli depremzedelere sadece kira yardımı olarak 72 milyon lira ödeme yaptık. Kilis'e ayrıca deprem çalışmalarında kullanmak üzere 500 milyon liranın üzerinde kaynak aktardık" dedi.

'Bay Kemal bunları çok rahat izah edebilirdi ama skandalın başından beri sesi soluğu çıkmıyor'

Tek gayelerinin Kilis'in kalkınması, gelişmesi, refahının artması için hizmet üretme derdinde olduklarını muhalefetin ise kaynağı belirsiz paralarla kule yaptığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Muhalefetin neler peşinde koştuğunu biliyorsunuz. Biz tuğla üstüne tuğla koyalım diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz onlar ise siyasi ikballeri uğruna her türlü gayrı meşru, gayri ahlaki yola başvurmaktan çekinmiyorlar. Kaynağı karanlık para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok. Dolar ve avrolarla doldurulan çantalar, hayırdır bu parayı ne yapacaksınız? CHP'ye bina satın alacaklarmış. Kim alıyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Akıllı telefonlar çıkınca malum hayatımız çok kolaylaştı. Uygulamaya giriyorsunuz, istediğiniz kişiye istediğiniz parayı saniyeler içinde gönderiyorsunuz. Anlaşılan bu teknoloji henüz CHP'ye ulaşmamış. Ulaşsa kendilerini yormak için işin kolayı varken zoru tercih etmezlerdi. Ama bakıyorsunuz deste deste paraları çanta, valizlerle taşıyorlar. Saatlerde 5-6 kişi dolar- avro saymaya yetişemiyorlar, para saymak için etrafta kim varsa yardım istiyorlar. Akıllı telefonla 30 saniyede yapabilecekleri basit bir işlem için neden zahmete girdiklerini açıklayamadılar. Paranın nereden geldiği ve nereye gittiği de belli değil. Mikrofonu alan yeni bir hikaye uyduruyor, medyadaki tetikçileri ile de çok uğraşıp didindiler ama zihinleri kurcalayan sorulara tatmin edici cevap veremediler. Aslında kendisi hesap uzmanı olan Bay Kemal bunları çok rahat izah edebilirdi ama skandalın başından beri sesi soluğu çıkmıyor."

'Siyasetin hizmet yarışı olduğu bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz'

CHP'nin lafa gelince şeffaf ve dürüstlükten bahsetmeyi çok sevdiğini ancak para ve ittifak işlerinde sözlerine sadık kalmadıklarını belirten Erdoğan, "Kandil'in güdümünde siyaset yapanlarla gizli ittifakların boyutunu ve derinliğini CHP'li vatandaşlarım dahil kimse bilmiyor. Neyin karşılığında hangi ilçelerde adaylarını çektiklerinden, devşirme adaylarla ne yapmaya çalıştıklarından kapalı kapılar arkasında ne çevirdiklerinden CHP'li pek çok yöneticinin de oy verenlerin de haberi yok. Doğan görünümlü şahin misali dışı farklı içi farklı bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Biz hiçbir zaman gizli saklı iş yapmadık. Meydanlarda verdiğimiz sözleri göreve geldiğinde unutanlardan olmadık. İttifaklarımızı da bu şekilde kurduk. Cumhur İttifakı olarak hangi illerde ittifak yaptığımız, ayrı girdiğimiz ve ortak hareket ettiğimiz yerlerde dayanışma içinde çalışıyoruz. Ayrı girdiğimiz yerlerde de centilmence rekabet ediyoruz. Siyasetin hizmet yarışı olduğu bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

Belediye başkan adaylarına destek istedi

Konuşmasının son bölümünde AK Parti iktidarındaki 21 yıllık süreçte Kilis'e yapılan hizmetleri anlatan Erdoğan, daha sonra vatandaşlardan platforma çağırdığı belediye başkan adaylarını desteklemelerini istedi.

Hasan KIRMIZITAŞ- Reşit ÇELEBİOĞLU- Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/ KİLİS,