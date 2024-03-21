Lisede bıçaklı kavga

Olay, saat 11.45 sıralarında Karabük Yenişehir Mahallesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Y.S.Ö. iddiaya göre kız arkadaşına baktığı iddiasıyla tartıştığı B.K. (18) ile kavga etti. İkili arasında yaşanan arbede sırasında Y.S.Ö. yanında bulunan bıçakla B.K.’y yaraladı, olaya müdahale etmeye çalışan öğrencilerden R.A.S.’ye de saldırarak, bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki öğrenci sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kavga sırasında tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan Y.S.Ö. de götürüldüğü hastanede tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.