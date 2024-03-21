- Yaşam

Lisede bıçaklı kavga

Karabük’te, lise öğrencileri arasında kız arkadaşına baktığı öne sürülerek çıkan kavgada, Y.S.Ö. (18), 2 öğrenciyi bıçakladı. Kavgada, aldığı darbelerle yaralanan Y.S.Ö. de götürüldüğü hastanede, tedavisi sonrasında gözaltına alınırken 2 öğrencinin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Lisede bıçaklı kavga mask
Lisede bıçaklı kavga
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Olay, saat 11.45 sıralarında Karabük Yenişehir Mahallesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Y.S.Ö. iddiaya göre kız arkadaşına baktığı iddiasıyla tartıştığı B.K. (18) ile kavga etti. İkili arasında yaşanan arbede sırasında Y.S.Ö. yanında bulunan bıçakla B.K.’y yaraladı, olaya müdahale etmeye çalışan öğrencilerden R.A.S.’ye de saldırarak, bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki öğrenci sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kavga sırasında tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan Y.S.Ö. de götürüldüğü hastanede tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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21 Mar 2024 - 19:52 DHA Karabük- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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