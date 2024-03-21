"CHP'nin altı okunu biz temsil ediyoru

Yıldız, " CHP’nin altı okunu Muharrem Yıldız temsil ediyor, başka hiçbir aday temsil etmiyor. CHP’den ciddi bir kopuş var. Bizi ciddi şekilde destekliyorlar ve bize oy verecekler, inanıyorum. 81 ilden gelmiş insanlara inancını sormadan, nereli ve kim olduğuna bakmadan adaletli ve eşit hizmet vereceğimize inanıyorlar” dedi.

İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız, yerel seçim çalışmaları kapsamında Talatpaşa Mahallesi ve Erzurum Kongre Caddesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti. Yıldız, “Yüzde 37 oranındaki sandığa gitmeyeceğiz diyen seçmenin, 3’üncü bir tercihi oldu. Bu durumdan çok mutlular. ‘Siz olmasaydınız biz sandığa gitmeyecektik. İki tarafa da kızmıştık’ dediler. Her girdiğimiz yerde iyi ki aday oldunuz biz sizi destekleyeceğiz, oy vereceğiz diyorlar. Esenyurtlular huzur ve güvenlik istiyor. Bize iki yıl yetki verin biz bu güvenliği sağlayacağız. Buradaki düzensiz göçmenleri, uyuşturucu satıcılarını, haksız kazanç sağlayanları göndereceğimizin sözünü veriyorum. Projelerimizi anlatıyoruz. Gençlere iki tane gençlik merkezi kuracağız. Çünkü gençlerin gidebileceği sadece park var oraları da işgal etmişler. Ekonomik durumları olmadığından kafelere de gidemiyorlar. Gençlerin gidebilecek hiçbir yerleri yok. Sokaktaki vatandaşa bakıyorsunuz, suratları asık gergin hale gelmişler. Çünkü dolaşacak alanları yok, caddede bile dolaşamıyorlar. Kaldırımlar bozuk, çöpler bile kaldırılmamış. Halk benden çok ümitli, çünkü kendi aralarından çıktım. Bu mahallelerde büyüdüm" diye konuştu.

"1 NİSAN'DA ŞAKA YAPACAĞIZ"

Yıldız, "Vatandaş bizi tanıyıp, bize güveniyor. Ben inanıyorum, 1 Nisan’da herkese şaka yapacağız. Halkçı ve ayrıştırmayan belediyecilik yapacağımıza halkımız inanıyor. Esenyurt’ta yaşayan Anadolu’dan gelmiş Kürt seçmenden bile oy alacağız. CHP seçmeninin çok kızgınlığı var, partilerinin işgal altında olduğunu ve özellikle DEM Partisi ile bu işgalin devam edeceğini söylüyorlar. Ben de Muharrem Yıldız’a oy verirlerse bu işgalden kurtulacaklarını anlatıyorum. CHP’nin altı okunu Muharrem Yıldız temsil ediyor, başka hiçbir aday temsil etmiyor. CHP’den ciddi bir kopuş var. Bizi ciddi şekilde destekliyorlar ve bize oy verecekler, inanıyorum. 81 ilden gelmiş insanlara inancını sormadan, nereli ve kim olduğuna bakmadan adaletli ve eşit hizmet vereceğimize inanıyorlar. Bize karşı büyük bir sevgi var. Esenyurtlulara umut olduk. Tercihleri yoktu, tercihleri olduk. El ele verip, Esenyurt’u kurtaracağız burası bizim evimiz" ifadelerini kullandı.

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Esnaf ve muhtarlık gezisi genel detay

İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız röportaj