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Etiler'deki ünlü restorana silahlı saldırı

İstanbul Beşiktaş’ta, havaya ateş eden motosikletli 2 kişinin tabancasından çıkan kurşunlardan biri ünlü et restoranına isabet etti. Restoranın kapalı olduğu sırada gerçekleşen olayın ardından yapılan incelemede ise 11 adet kovan bulundu.

Etiler'deki ünlü restorana silahlı saldırı mask

Olay, saat 05.00 sıralarında Etiler Mahallesi, Nisbetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi caddede tur atarken, yolcu koltuğunda oturan kişi havaya ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri cadde üzerindeki ünlü et restoranının duvarına isabet etti. Restoranın kapalı olduğu sırada gerçekleşen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Kasklı 2 saldırgan olayın ardından motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmalar sonucu 11 adet kovan bulundu. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.

Ünlü restorana 24 Aralık 2023 tarihinde de silahlı saldırı olduğu ve yakalanan saldırganların çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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21 Mar 2024 - 19:23 DHA İstanbul- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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