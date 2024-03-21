Etiler'deki ünlü restorana silahlı saldırı

Olay, saat 05.00 sıralarında Etiler Mahallesi, Nisbetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi caddede tur atarken, yolcu koltuğunda oturan kişi havaya ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri cadde üzerindeki ünlü et restoranının duvarına isabet etti. Restoranın kapalı olduğu sırada gerçekleşen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Kasklı 2 saldırgan olayın ardından motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmalar sonucu 11 adet kovan bulundu. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.
Ünlü restorana 24 Aralık 2023 tarihinde de silahlı saldırı olduğu ve yakalanan saldırganların çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.