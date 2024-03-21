Ersan Martin'e veda

Cenaze törenine spor dünyasından birçok isim katılım gösterdi. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 2020 yılında Aort damarı yırtılan Ersen Martin, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra 10 Mart Pazar günü entübe edildi. Rahatsızlığı devam eden 44 yaşındaki eski milli futbolcu, 19 Mart Salı günü hayatını kaybetti. Spor camiasını ve sevenlerini yasa boğan Martin’in cenazesi Bornova Yeşilova Mahallesindeki Halife Ömer Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Martin’in ailesi ve akrabalarının yanı sıra teknik adamlar Feyyaz Uçar, Servet Çetin, Hüseyin Eroğlu, Erkan Sözeri, Rıza Çalımbay, Tamer Tuna ve Martin’in arkadaşları katıldı. Ersen Martin’in cenazesi Işıkkent Mezarlığına defnedildi.

"Herkes yanında olmaya çalıştı"

Ersan Martin ile Denizlispor'da birlikte çalışan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, çok önemli bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Çalımbay, "Yıllardır benim öğrencimdi. Gerçekten çok güzel günler yaşadık. Her şeyden önce karakterli ve kişilikli bir arkadaşımdı. Kaybettiğimiz için gerçekten çok üzüldük. Karakteri, kişiliği dört dörtlüktü Biraz önce de söylediğim gibi çok güzel günlerde beraber çalıştık. Özellikle de Denizlispor'da Avrupa'da yaptığımız başarıların başında geliyor, çok emeği olanlardan bir tanesiydi. Tabii ki çok üzüldüm. Çok sıkıntı yaşadı. Herkes yanında olmaya çalıştı" dedi.

"Ölüm hepimizin başına gelecek ama genç yaşta olunca daha fazla üzülüyoruz"

Ersan Martin ile iki sene takım ve oda arkadaşlığı yaptığını dile getiren teknik direktör Servet Çetin, “Futbol camiasının ender sevilen isimlerinden birisidir. Komik, neşeli ve sürekli pozitif olan bir arkadaşımızdı. Çok üzgünüz, mekanı cennet olsun. Ölüm hepimizin başına gelecek ama genç yaşta olunca daha fazla üzülüyoruz" diye konuştu.