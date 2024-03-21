Altınok, Nevruz Bayramı'nı Keçiören'de kutladı

Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi'nde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamasına katıldı. Yöresel danslar ve gösterilerin sergilendiği programda konuşan Altınok, "Nevruz Bayramı, asırlardır Türk Cumhuriyetlerimizde ve Orta Asya'da kutlanan bir bayramdır. Nevruz Bayramı, Türklerin Ergenekon'dan çıkış bayramıdır. Bir taraftan da bahar bayramıdır. Nevruz ateşi, birliğimize, bereketli, sıcak bir yıla, rahmeti, bereketi olan, dünyada birliğin ve sevginin hakim olduğu bir yıla vesile olsun" diye konuştu.
'2024 Ankara'mıza 31 Mart'ta aydınlık ve bereket getirsin'
Altınok, düzenlenen etkinlikte ayrıca, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı İlyas Demirci'nin elinden, 'Kızıl Elma Türk Dünyası Şehircilik Özel Ödülü'nü aldı. Ödülün ardından teşekkür konuşmasını yapan Altınok, "Tekrardan Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun. Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize, Balkanlar’daki kardeş coğrafyamıza selamlarımı sunuyorum. 2024 yılı, başkentimiz Ankara'mıza 31 Mart'ta aydınlık ve bereket getirsin" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.