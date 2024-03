Murat Kurum seçim gecesine dikkat çekti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Büyükada’da vatandaşlarla biraraya geldi. Burada bir konuşma yapan Kurum, "31 Mart akşamı Adalarımızda yeni bir heyecan başlayacak, yeni bir güzellik başlayacak. Artık Adalar'da şu geçmiş 5 yılda algıdan başka bir şeyin üretilmediği, herhangi bir hizmetin yapılmadığı orada bu hizmetlere maalesef ulaşamadıkları durumdan bir an önce Adalar'ımızı inşallah kurtaracağız." dedi.

"İnşallah 31 Mart akşamı İBB’yi Adalar’ın her yerinde hissedeceksiniz"

Programda konuşan Kurum, "31 Mart akşamı Adalarımızda yeni bir heyecan başlayacak, yeni bir güzellik başlayacak. Artık Adalar’da şu geçmiş 5 yılda algıdan başka bir şeyin üretilmediği, herhangi bir hizmetin yapılmadığı orada bu hizmetlere maalesef ulaşamadıkları durumdan bir an önce Adalar’ımızı inşallah kurtaracağız. Adalar'ın güzel insanları için çalışmalar yapacağız. Bugün 21 Mart Bahar Bayramı. Burada aslında bir bahar havasında Adalar’a geldik. Bugünü hiç unutmayın. İnşallah 31 Mart'ı Adalar’ın o makus talihini değiştireceğimiz tarih olarak not alın. İnşallah 31 Mart akşamı İBB’yi Adalar’ın her yerinde hissedeceksiniz. Adalar’ın güzelliğine güzellik katacağımız, yeşilini koruyacağımız, mavisini tertemiz hale getireceğimiz, buradaki tarihi yapılarımızı, buradaki güzelliklerimizi gözümüz gibi koruyacağımız ve gelecek nesillerimize de buradaki birlik, beraberlik ruhu içerisinde aynı çatı altında, burada huzurla yaşama anlayışı içerisinde gelecek nesillerimizle birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

"Biz 1 Nisan itibariyle Adalar’da Halk Plajı'nın kurulması adına bu yatırımları Sina başkanımla birlikte yapacağız"

Adalar’a ulaşım konusunda çalışmaları olduğunu dile getiren Kurum, "Adalar’da yaşamak külfet olmayacak, Adalar’da yaşamak kıymetli olacak, değerli olacak. Burada yaşayan halkımız buraya gelirken orada toplu ulaşımla alakalı veya burada vapurlarla alakalı problem yaşamayacak. Adalara gelen kardeşlerimiz, 65 yaş üstü büyüklerimiz, İstanbul’da nasıl ücretsiz seyahat ediyorlarsa Adalar’a gelirken de ücretsiz bir şekilde gelecekler. Yine Adalar’a ulaşımda nasıl öğrencilere yüzde 40 indirim yaptıysak, Adalar halkının da buraya ulaşımı noktasında İBB her türlü imkanı Adalar halkına veriyor olacak. Aktarmalı yolculuklarda deniz ulaşımı, ücretsiz hale gelecek. Bir otobüsten diğer otobüse gider ve oradan da deniz yoluyla bir aktarma yapmak zorunda kalıyorsa bir vatandaşımız Adalar’a gelirken bu aktarmayla alakalı herhangibir ücret İstanbul’un her yerinde olduğu gibi Adalar'da da alınmayacak. Biz 1 Nisan itibariyle Adalar’da Halk Plajı'nın kurulması adına bu yatırımları Sina başkanımla birlikte yapacağız" dedi.

"SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ KURARAK İSTİHDAMI ARTIRACAĞIZ"

Adalar için hayata geçirecekleri projeleri anlatan Kurum, "İstiyoruz ki Adalar’da esnafımız huzurlu olsun, vatandaşlarımız mutlu olsun. Burada nostaljik bir tramvayla bu güzelliği en güzel şekilde hissetsinler istiyoruz. İnşallah buraya yakışacak bir elektrikli, burada bu havamızı, bu güzelliğimizi koruyacak ama vatandaşlarımızın da bu güzellikten en güzel şekilde istifade edeceği bir nostaljik tramvayımızı da Adalar’ımıza kazandıracağız. Burada Su Ürünleri Kooperatifi kurarak, hem su ürünleriyle alakalı istihdamı artıracağız hem de Adalar’ın burada ekonomisine katkı sağlayacağız. Meydana güzel bir şekilde düzenleme yapacağız. Bu düzenlemeyle birlikte akülü şarj istasyonlarını da bilhassa engelli kardeşlerimiz için buraya kazandıracağız. Gençlerimiz için sanatoryumu bundan sonra Gençlik Kampı olarak Adalar’ın gençliğine armağan ediyoruz." dedi. Kurum, " Nerede Murat ismini duysa şaşırıyor, korkuyor, uykusuz geceleri var. Emin olun, bundan sonra Murat Kurum ismini çok duyacak. İnşallah Adalar’ımızla, güzel insanlarımızla birlikte biz hizmet siyasetini, eser siyasetini yapmaya devam edeceğiz. Adalar bunu hak ediyor. Adalar’ın insanı emin olun bu hizmetlerin en güzelini hak ediyor" ifadelerini kullandı.