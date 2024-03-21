Erdoğan'dan 'Nevruz Bayramı' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "'Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum'' dedi.