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Hızlı Tren Hattı'nda göçük; İşçiler toprak altında

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın inşaatı sırasında bir göçük meydana geldi. Kurtarma ekipleri, göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

21 Mar 2024 - 14:59 DHA Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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