Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan promosyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki mitinginde ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu ve emeklilerin banka promosyonlarının artırılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Yılın ikinci yarısında enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. İnsanlarımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesini başlatmıştık. Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" dedi.