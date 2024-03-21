Nevruz etkinliği sonrası 82 gözaltı daha

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürüttü. Bu kapsamda DEM Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından 17 Mart'ta, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen nevruz etkinliğinde, örgüt lehine slogan atan ve terör örgütünün bez parçalarını taşıyan 85 şüpheli, tespit edildi. Bu sabah yapılan operasyonla şüphelilerden 82'si yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgüt mensuplarının olduğu fotoğraf, anahtarlık ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürürken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İzmir Valiliği de operasyonu duyurdu. 17 ve 18 Mart'ta da aynı gerekçe ile operasyonlar düzenlenmiş, çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.