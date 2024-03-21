Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB) faiz kararını açıkladı.
Merkez Bankası'nda Para Piyasaları Kurulu (PPK) toplantısı sona erdi. Merkez Bankası faizi 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkardığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.