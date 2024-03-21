Fenerli iş adamları, iftarda buluştu

Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD), Ramazan ayı vesilesiyle dün akşam iftar organizasyonu gerçekleştirdi. İftar sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan FBİAD Başkanı Güven Güleşce, gelenekselleştirdikleri iftar programlarına bu yıl da katılan herkese teşekkür dileklerini iletirken, hafta sonu oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasında yaşananlara dair düşüncelerini paylaştı.

“OLANLARIN FUTBOLLA ALAKASI YOK, SORUMLULAR İÇİN CAYDIRICI KARARLAR ALINMALI”

Türk futbolunun çok önemli bir virajda olduğunu söyleyen FBİAD Başkanı Güven Güleşce, “Fenerbahçe’nin yıllardır sürekli olarak karşılaştığı haksızlıkların artık son bulması gerekiyor. Geçtiğimiz pazar günü oynanan karşılaşma sonrasında yaşananlar da bunun bir kanıtı niteliğini taşıyor. Olanların gerçek futbolla alakası yok. Futbol kamuoyu ve 30 milyon Fenerbahçe taraftarı da bunun farkında. Dolayısıyla maçtan sonra çıkan olaylardan sorumlu olanlar hakkında caydırıcı kararlar alınmasını bekliyoruz” dedi.

“FENERBAHÇE, TÜRK SPORUNUN LOKOMOTİFİDİR”

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun aldığı ligden çekilme kararına ilişkin Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasına da değinen Güven Güleşce, sözlerini şöyle sonlandırdı: “FBİAD olarak süreci yakından takip ediyoruz. Kulübümüzün verdiği tüm radikal kararların arkasındayız. Türk futbolunun bekası ve geleceği için bu kararlar artık kritik bir önem taşıyor. Fenerbahçe, Türk sporunun lokomotifidir ve onsuz bir spor ortamının düşünülmesi mümkün değil.”