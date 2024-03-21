Bolat: "Gelecek yıl rekorları daha ileriye götüreceğiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Körfez İş Birliği Konseyi (KİK) Sekreteri Jassim Muhammed Al-Budaiwi, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen törende, Türkiye ile KİK arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ortak bildiri metnini imzaladı. Törende konuşan Bakan Bolat, Körfez coğrafyası ile hızla gelişmekte olan ilişkileri üst seviyeye taşıyacak kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması'nı hedefleyen karara imza attıklarını belirterek, "Sayın Genel Sekreter ile imzaladığımız ortak bildiri metni ile 2005 yılında başlatılan ancak 2010 yılında sekteye uğrayan Türkiye-KİK Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerini yeniden başlatıyoruz. Anlaşmanın müzakereleri tamamlandığında, ülkelerimiz ticari ve ekonomik ilişkilerini daha kapsamlı, derin ve iyi belirlenmiş bir çerçevede geliştirme ve çeşitlendirme imkanı elde edecektir. Bu nedenle; mal ve hizmet ticareti, fikri mülkiyet hakları, gümrük işlemleri ve ticaretin kolaylaştırılması, KOBİ'lerle iş birliğinin geliştirilmesi gibi ticaretin önemli alanlarını düzenleyen kapsamlı bir anlaşmaya sahip olmaya çok önem veriyoruz. Kısa sürede sonuçlanacağını umduğumuz müzakere sürecinin ardından anlaşmanın yürürlük kazanmasıyla hem Türkiye'nin hem de KİK ülkelerinin menfaatlerini gözetecek şekilde mal ve hizmet ticaretinde büyük bir artışın yaşanması ve ekonomik ilişkilerimizin diğer alanları ile birlikte ülkelerimizin refahına ciddi katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

'ÖZEL SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇMA AMACI TAŞIYORUZ'

Türkiye'de özel sektörün değişen şartlara yüksek uyum kabiliyeti olduğunu ve bunun Türkiye'nin kendine has özel avantajlarından biri olarak öne çıktığını dile getiren Bolat, "Devlet olarak biz de kapsayıcı ticaret anlaşmalarına imza atarak özel sektörümüzün önünü yeni imkanlarla açma amacını taşıyoruz. Bu çerçevede attığımız başarılı adımların sonucunda, ülkemizin gayri safi yurt içi hasılası 2023 yılında Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar bandını aşarak 1,1 trilyon dolara ulaşmıştır. Ancak biliyoruz ki, bu rakamları ve rekorları gelecek senelerde daha da ilerilere götüreceğiz" diye konuştu.

Körfez İş Birliği Konseyi üyelerinin (Kuveyt, Katar, Umman, Bahreyn, BAE ve Suudi Arabistan) toplam gayri safi yurt içi hasılasının, 2,4 trilyon doların üzerinde olduğunu kaydeden Bolat, "Uluslararası kuruluşlarca yapılan tahminler çerçevesinde ise bu rakamın, 2050 yılında 6 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. Bu istikrarlı büyüme oranları ikili ticaret rakamlarımıza da yansımaktadır. Örneğin, 2002 yılında KİK üye ülkeleri ile sadece 2,1 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, 2022 yılında 22,7 milyar dolar ve 2023 yılında 31,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan Türkiye ve KİK üye ülkelerinin toplam dış ticaret hacminin 2,4 trilyon doların üzerinde olduğu göz önüne alındığında; Türkiye-KİK STA'nın imzalanması ile ne denli büyük bir ticari iş birliğini hayata geçireceğimiz ortadadır. Ayrıca, ilişkilerimizin çok boyutlu yönü ile uyumlu şekilde anlaşmamızın sadece mal ticareti ile sınırlı kalmayacağını öngörüyoruz. Bu çerçevede, hizmet sektörlerinin gelişimine katkı sağlayacak, yatırımcılarımızın işini kolaylaştıracak ve ülkelerimiz arasındaki ticari süreçleri de düzenleyecek ve teşvik edecek yeni nesil bir Serbest Ticaret Anlaşmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

KİK Sekreteri Al-Budaiwi ise "Halklar arasında ilişkilerimiz çok iyi bir düzeyde, dolayısıyla bunun bir diğer göstergesi de yine aynı şekilde Körfez'in Türkiye'deki varlığı, birliğidir. Ve biz bunu her zaman önemsiyoruz. Ve bu sayede inşallah en iyi yerlere de geleceğiz. Bizim bütün isteğimiz burada sevgi, saygı, birlikte ve ileriye doğru ümitle bu adımları atmamız" dedi.