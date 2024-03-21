Bağ evinde hırsızlık yaptılar

Şanlıurfa’da, bazı bağ evlerinden hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu hırsızlık olaylarının şüphelilerinin Ş.B. ve İ.H.B. olduğu belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanırken, çaldıkları malzemelere de sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.