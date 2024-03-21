- Asayiş

Bağ evinde hırsızlık yaptılar

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bağ evinde hırsızlık yaptılar
Video için play'e tıklayın

Şanlıurfa’da, bazı bağ evlerinden hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu hırsızlık olaylarının şüphelilerinin Ş.B. ve İ.H.B. olduğu belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanırken, çaldıkları malzemelere de sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

# Hırsızlık, şanlıurfa, Bğ evi, Suç Araştırma Timleri, Jandarma, olduğu

21 Mar 2024 - 13:18 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL