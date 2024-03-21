Edine İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, merkeze bağlı Musabeyli köyünde şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Takside yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 9 kaçak göçmen yakalandı. Taksi sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı, aracına el konuldu. Kaçak göçmenler de Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
- Asayiş
Edirne'de 9 göçmen yakalandı
Edirnede durdurulan takside yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 9 kaçak göçmen, yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.