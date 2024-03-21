Taş Kağıt Makas son bölümüyle birinci

Yusuf Pirhasan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde; Bünyamin Emirkıran’ın koltuğunu devretmek için şirket yöneticilerinden Tarık Yalman’ı seçmesi yıllardır babasının yerine geçmenin hazırlığını yapan Fecir’in (Burak Yörük) bütün hayallerini altüst etti. Fecir için her şey yeni başlamıştı ve koltuğu Tarık Yalman’a bırakmaya niyeti yoktu. Tebriklerin ardından Emirkıran şirketi Tarık’ın terfisini kutlamak için ona bir parti düzenledi. Eğlenceli başlayan parti olaylı şekilde bitti. Gecenin sonunda yeni CEO Tarık Yalman, şirkette stajyer olarak çalışan Begüm’e cinsel tacizden suçlanarak, gözaltına alındı. Emirkıran şirketlerinin başına geçmeyi kafasına koyan Fecir, planını uygulamaya başladı ve Harun’dan (Ozan Güven) Tarık’ın avukatı olmasını, davayı kaybetmesini istedi.

HARUN YAKAR VE UMUT YILLAR SONRA YÜZLEŞTİ

Yıllar önce yaptığı seçimin ödüllerini alan Harun Yakar, (Ozan Güven) Emirkıranlar’ın en güvendikleri avukat oldu. Abisi bildiği Kadir Palaz (Hüseyin Avni Danyal) ile yaşadıkları hayatın keyfini çıkaran ikili için Umut’un (Ekin Koç) dönüşü işleyen çarklarını bozmak üzereydi. 5 yıl aranın ardından mezarlıkta ilk kez karşılaşan Umut ve Harun’un konuşmaları gecenin en beğenilen sahneleri oldu. Harun’un “Seni çok merak ettim, başına kötü bir şey gelsin istemedim” sözleri üzerine Umut’un “Bizim başımıza sen geldin, daha kötü ne olabilir ki” ve “Adam satmaya devam mı Harun Yakar” diyalogları çok konuşuldu.

“AVUKAT OLDUM BABA”

Umut, avukat diplomasını alıp, İstanbul’a dönünce ilk iş olarak babasını hapishanede ziyaret etti. Oğlunu hatırlamakta zorlanan Rıza, (Bülent Seyran) Umut’un gösterdiği alyans ile hafızasını zorladı ve “Umut oğlum” diyerek ona sarıldı. Baba ve oğulun duygu yüklü bu sahneleri ekran başındakileri yine derinden etkiledi. Oğlunun avukat olduğunu öğrenen Rıza “Kurban olurum ben sana” diyerek göz yaşlarına hakim olamadı.

“AH YALAN DÜNYA”

Umut ve zor günlerinde yanında olan ortağı Avukat Neşet, Emirkıranlar’ın şirketinin karşısında küçük bir iş yeri kiraladı. Umut, ortağına Emirkıranlar’ın binasını göstererek "Bak karşımızda abi. Bizi görmüyorlar, duymuyorlar. Yaptıkları her şeyin yanlarına kar kaldığını düşünüyorlar ama bu krallığı yıkacağız" dedi. Hem sohbet edip hem de ofislerine yerleşmeye çalışan ikilinin dosyalarını düzenlerken Neşet Ertaş’ın “Yalan Dünya” türküsünü dinlemesi izleyicinin beğenisini kazandı.

EMİRKIRANLAR’IN RÜYA’SI

Yeni bölümün sürprizleri arasında yer alan ve ‘Rüya’ karakterine hayat veren oyuncu Yüsra Geyik izleyiciden tam not aldı. Amerika’da hukuk okuyan, Emirkıranlar’ın küçük kızı Rüya Emirkıran yurda döndü ve aile şirketinde çalışmaya başladı. Bünyamin Emirkıran kızından Harun Yakar’ın yanında asistan olarak işe başlamasını ve zamanı geldiğinde hukuk departmanının başına geçmesini istedi. Harun Yakar’dan hoşlanmasa da onunla çalışmak zorunda kalan Rüya’nın Umut ile karşılaşması ve ikilinin arasında nasıl bir yakınlaşma olacağı ise şimdiden merak edildi.

UMUT YARGI DAĞITIYOR

Taş Kağıt Makas final sahnesi ile de izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitledi. Tarık'ın Harun'dan vekaletini geri çektikten sonra vekaletini Umut’a vermesi herkesi şaşırttı. Umut mahkemeye geldi ve sürpriz bir tanığın dinlenmesini talep etti. Tanık İbrahim geldiğinde daha önce Betül ile ilişki yaşadıklarını ve Betül'ün benzer suçlamayla İbrahim'den şikayetçi olduğu ancak sonradan vazgeçtiğini söyledi. Dönen oyunların farkında olan Umut Tanrıkulu mahkemeye getirdiği tanık ile davanın seyrini değiştirdi ve Fecir’in bütün planlarını altüst etti.

NEFES KESEN BÜYÜK HESAPLAŞMA

Yıllar sonra Fecir’in karşısına dikilen Umut’un kartvizitini uzatıp “Aradığını zannetmiyorum ama, gerçek adalet için beni arayabilirsin” sözleri ise bölüme damgasını vurdu.

TAŞ KAĞIT MAKAS SOLUKSUZ İZLENDİ

Taş Kağıt Makas, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle Ab kategorisinde en çok izlenen dizi oldu. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan Taş Kağıt Makas, Ab kategorisinde aldığı 5,88 reyting yüzde 14,20 izlenme payı ile zirveye oturdu.