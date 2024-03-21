Ersoy, Tulumtaş Mağarası'nı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile birlikte Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Tulumtaş Mağarası'nı ziyaret etti. Bakan Ersoy, yaptığı incelemede, turizme kazandırılan mağaranın geçmişinin 5 milyon yıl önceye dayandığını belirterek, "Öncelikli olarak galeri boşlukları oluşmuş ve son 1 milyon yıl içerisinde daha da hızlanarak sarkıtlar, dikitler oluşmuş. Bunların birleşmesinden de sütunlar oluşmuş. Burası aynı zamanda arkeolojik bir bölgedir. Mağara, Ankara Çevre Yolu'nun inşaatı sırasında keşfediliyor ve sonra Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 1'inci derece doğal sit ilan ediliyor" dedi.

'ORTA TUNÇ ÇAĞI YERLEŞİM KATMANLARI BULUNMUŞTUR'

Gölbaşı Belediyesi'nin katkılarıyla turizme kazandırıldığını ifade eden Bakan Ersoy, "Arkeolojik olarak da değerli bir bölge. Özellikle bu bölgede 3-4 tane höyük var. Bu höyüklerden özellikle Tulumtaş Höyüğü'nde dünyanın en önemli Orta Tunç Çağı olsun, Helenistik Roma ve Doğu Roma'ya ait yerleşim katmanları bulunmuştur. Girişte güzel bir karşılama merkezi yapıldı. Kafeterya ve hediyelik eşya dükkanları gibi sosyal donatıları bulunuyor. Yine mağaranın giriş bölümünde düşen kayalar temizlendi ve tekrar düşmemesini engellemek için tel bir örgü sistemiyle sabitlenme çalışmaları yapıldı. Ana girişte 90 metre sonrasında şu an bulunduğunu yol 116 metrelik bir yol" ifadelerini kullandı.