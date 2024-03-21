Karneler değişiyor!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci karnelerinde daha önce sadece ders ve davranış notlarını içeren yapıyı büyük ölçüde değiştirerek, kapsamlı bir tasarım ve içerik değişikliğine gitti.
2023-2024 eğitim öğretim dönemi sonunda ilk kez dağıtılmaya başlanacak olan yeni tasarımlı karnelerde, yalnızca akademik başarı değil, aynı zamanda sosyal etkinlikler de yer alacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.