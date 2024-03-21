Karneler değişiyor!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci karnelerinde daha önce sadece ders ve davranış notlarını içeren yapıyı büyük ölçüde değiştirerek, kapsamlı bir tasarım ve içerik değişikliğine gitti.

2023-2024 eğitim öğretim dönemi sonunda ilk kez dağıtılmaya başlanacak olan yeni tasarımlı karnelerde, yalnızca akademik başarı değil, aynı zamanda sosyal etkinlikler de yer alacak.