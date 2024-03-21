- Eğitim

Karneler değişiyor!

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul öğrencilerini hedefleyen bir değişiklikle, yeni karnelerde sadece ders notları değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyal etkinliklere katılım durumlarını da içerecek bir düzenlemeye gidiyor.

Karneler değişiyor! mask
Karneler değişiyor!
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci karnelerinde daha önce sadece ders ve davranış notlarını içeren yapıyı büyük ölçüde değiştirerek, kapsamlı bir tasarım ve içerik değişikliğine gitti.

2023-2024 eğitim öğretim dönemi sonunda ilk kez dağıtılmaya başlanacak olan yeni tasarımlı karnelerde, yalnızca akademik başarı değil, aynı zamanda sosyal etkinlikler de yer alacak.

Karneler değişiyor!

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21 Mar 2024 - 12:49 Ankara- Eğitim

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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