Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi

Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın konferans salonunda, haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürdüğünü belirterek, " Son bir haftada 26 terörist; 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 242'si Irak'ın, 366'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 608 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Mart'ta bir üs bölgemize sızma ve saldırı girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Menfur saldırı sonrası 19 ve 20 Mart'ta düzenlenen hava harekatları ile Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef başarıyla imha edilmiştir" dedi.

'TEK ÇIKIŞ YOL, TÜRK ADALETİNE TESLİM OLMAK'

Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 854 teröristin etkisiz hale getirildiğini, değişik çaplarda toplam 1916 silah ve 803 bin 241 mühimmatın ele geçirildiğini kaydeden Aktürk, "2 bin 650 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 900 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Yine bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar kararlılıkla devam edecek; korkuyu iliklerinde hisseden teröristler için son çırpınışlar asla bir çare olmayacaktır" diye konuştu.

'HUDUTLARDA 2 BİN 393 KİŞİ ENGELLENDİ'

Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edildiğini vurgulayan Aktürk, "Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 174 şahıs yakalanmış; 2 bin 393 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1921'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 36 bin 840'a yükselmiştir. Yine, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 40 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir" dedi.

'NEFER'İN MUAYENE VE KABUL FAALİYETLERİ TAMAMLANDI'

Aktürk ayrıca yerli ve milli savunma sanayinin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarda 'Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi' ve 'Nefer' Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı'nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.

'IRAK TARAFI DA PKK'YI TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR'

Öte yandan bakanlık kaynakları, Irak makamları ile gerçekleşen son görüşmelerin ardından Ortak Harekat Merkezi kurulup, kurulmayacağına ilişkin soruları yanıtladı. Konuya ilişkin bakanlık kaynakları, "Irak ile belirli seviyelerde görüşmeler devam etmektedir. Aralık ayında yapılan toplantının ikincisi geçtiğimiz günlerde Bağdat'ta yapılmıştı. İki ülke arasında imzalanması planlanan 'Stratejik Çerçeve Belgesi' için hazırlıklar devam etmektedir. Bizim bu belgede olmasını istediğimiz hususlardan biri de Ortak Harekat Merkezi'nin kurulmasıdır. Bu harekat merkezinin işletilmesine yönelik teknik detaylar da söz konusu belge imzalandıktan sonra belirlenecektir. Irak tarafı da terör örgütü PKK'yı tehdit olarak görmektedir. Bizim Ortak Harekat Merkezi ve diğer terörle mücadeledeki iş birliği tekliflerimize olumlu yaklaşmaktadırlar. Önümüzdeki dönemde terörle mücadele ve hudut güvenliği gibi konularda Irak makamları ile çalışmalarımız artarak devam edecektir" açıklamasını yaptı.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SON ÇIRPINIŞLARI'

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK'nın son saldırısına ilişkin de "Son dönemde saldırıların gerçekleştirildiği yerler artık Pençe-Kilit Operasyon bölgesinin en uç, en cephe bölgeleridir. Orada ufak bir bölüm kaldı, orayı da temizleyip kilidi kapattıktan sonra hudutlarımız daha güvenli hale gelecektir. Terör örgütünün son dönemdeki saldırılarının amacı da bu kilidin kapatılmasını önlemektir. Terör örgütü için bu saldırılar son çırpınışlardır. Bu çırpınışlar onları beklenen sondan kurtaramayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.