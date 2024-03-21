Mansur Yavaş, Ankara Eczacılar Odası'nı ziyaret etti. Yavaş, belediye başkanının kentin annesi, babası, ağabeyi, kardeşi olup darda kalanlara destek olacak kimse olması gerektiğini söyleyerek, "İnsanların yaşadığı kentten keyif alması için yapılan çalışmalar da sosyal belediyeciliktir. İşlerini geliştirmesi için yapılan sosyal faaliyetler de sosyal belediyeciliktir. Yoksa yapılan kavşaklar, asfaltlar bunlar fen işlerinin ihtiyaca göre tespitini yaptığı yerler. Bunun olması için bir belediye başkanına da ihtiyaç yok. Ama kanun 'belediye başkanının en önemli görevi doğumundan ölümüne kadar kişilerin her türlü ihtiyaçları ile ilgilenir' diyor. Hatta buna ölümden sonrasını da katabiliriz. Çünkü mezarlığın bakımlı olması da büyükşehir belediyesi sorumluluğuna ait" dedi.

Yavaş, Ankara Eczacılar Odası'nın 'yeşil eczane modeli' projesine ilişkin "Bunu uygulamamız gerekiyor" dedi. Ankara'da arıtma tesisinin Murat Karayalçın döneminde yapıldığını belirten Yavaş, "Artık burası kapasitesini aştı, nüfus da arttı. Bunun acilen kapasitesinin arttırılması resmi yazıyla bildirilmiş. Bizim için önemli olan proje beton dikmek değil, sağlıkla ilgili projeler. Hemen projesini ihale yaptık. Proje bittikten sonra durumu biz Sayın Cumhurbaşkanı'na da gönderdik. Strateji daire başkanlığı inceledi, durumun vahim olduğunu gördü ve yatırım programına da alındı. Daha sonra 275 milyon dolar kredi bulduk. 300 milyon dolara mal olacak. Yarısı Türk parası, yarısı yabancı para. Ancak bulduğumuz krediyi belediye meclisi reddetti maalesef. Ben veto ettim. Bu sefer de 8 aydır erteleme kararı almak suretiyle; çünkü reddederlerse mahkemeye verip de kazanacağımı bildikleri için 8 aydır orada bekliyoruz. İnşallah yeni belediye meclisinde bunu geçireceğiz" diye konuştu.

'TAM AÇIKLAYIN'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, AK Parti Adayı Turgut Altınok'un Antalya'da 600 evi bulunduğu iddiasıyla ilgili soru üzerine, "600 daireyi unutmuş olamaz. Mal beyanını açıkladı ve bu 600 daire yok. Demek ki saklamak istedi veya kamuoyuna yalan söyledi. Bir siyasetçi yalan söyleyemez. Yalan söylediği de ortaya çıkıyorsa mutlaka gereğini yapması lazım. Çünkü insan aklına hemen şu geliyor; daha açıklamadığı neler var? Yani sakladığı bir şey mi var? Örneğin banka hesapları, ziynet eşyaları da açıklanmadı. Ben bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum artık. Bu 600 daire unutulacak bir şey değil. Dolayısıyla eğer kamuoyundan bir şey kaçırılıyorsa orada şaibe doğacaktır. Ben gereğini yapmasını istiyorum kendisinin. Saklamak istemiş herhalde. Başka bir anlamı yok; çünkü 600 daire unutulamaz. 'Babadan kaldı.' Evet babadan kalmış olabilir; ama niye onu da açıklamadınız, değil mi? Bunların açıklanması lazım. Babadan ne kaldıysa veya ne gelir elde ediliyorsa banka hesaplarıyla açıklanması lazım ya da hiç açıklamayacaksın. Madem açıkladınız tam açıklayın. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.