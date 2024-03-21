Ezheran'dan yeni single

Rap müziğin tanınmış isimlerinden Ezheran, hayranlarıyla 22 Mart'ta yeni single'ı olan 'Aslında'yı paylaşıyor.

Yeni nesil rap müziğinin temsilcilerinden Ezheran’ın yeni single'ı "Aslında", 22 Mart’ta piyasaya sürülüyor.

Müziğin kendisine özgürlük sağladığını söyleyen 17 yaşındaki genç rapçi Ezheran, "Rap müzik, duygularımızı ve düşüncelerimizi en saf haliyle ifade etme aracıdır. Kendi duygularımı ve düşüncelerimi müziğim ile dinleyicilerimle paylaşmak benim için büyük bir onur” ifadelerini kullandı. Genç rapçi, gelecekteki projeleri hakkında ise şunları söyledi; "Bahat Baran (Sezy) prodüktörlüğünde yeni bir albüm üzerinde çalışıyoruz. Dinleyicilere daha derin ve etkileyici müzik deneyimleri sunmak için ONErpm Türkiye ve kendi ekibim ile heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ezheran, rap dünyasına 2019 yılında "Yabancı" şarkısıyla adım attı. Kendine has tarzıyla geniş kitlelere ulaşan genç rapçi, Türkiye'nin önde gelen rapçilerinden biri olarak anılmayı hedefliyor.