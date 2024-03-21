Ramazanda baş ağrısı nasıl önlenir?

Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, "Oruç tutarken gün boyunca su ve yemek tüketememe durumu, dehidrasyon ve düşük kan şekerine neden olabilir, bu da baş ağrısına yol açabilir. Çay ve kahve içememenin neden olduğu kafein yoksunluğu baş ağrısına sebebiyet verebilir. Ramazan ayında sahur ve iftar vakitleri arasındaki kısa süre içinde uyuma şartları değişebilir. Yeterli uyku alamamak, baş ağrısı riskini artırabilir. Oruç tutmak, özellikle uzun günlerde, stres ve yorgunluğa neden olabilir. Bu da baş ağrısına zemin hazırlayabilir.İftar ve sahur öğünlerindeki değişiklikler, bazı kişilerde baş ağrısına neden olabilir. Örneğin, aşırı yağlı veya şekerli yiyeceklerin tüketilmesi baş ağrısına zemin hazırlayabilir" diye konuştu.

ORUÇ TUTARKEN STRESTEN KAÇINMAYA ÇALIŞIN

Baş ağrısının genellikle hafif ve geçici olabileceğini belirten Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, bazı durumlarda geçmek bilmeyen baş ağrılarıyla başa çıkmak için önerilerde bulundu: "Gün boyunca yeterli su içmek dehidrasyonu önleyebilir. İftar ve sahur arasında su içmeye özen gösterin. Kafein içeren içeceklerden kaçının çünkü bunlar dehidrasyona yol açabilir. Kafein tüketimi yüksek olanların, oruç tutmaya başlamadan önce kafeini yavaş yavaş azaltmaları gerekir. İftar ve sahurda dengeli ve sağlıklı besinleri tercih edin. Aşırı yağlı, şekerli veya tuzlu yiyeceklerden kaçının. Kan şekerini dengede tutmak için lifli gıdaları ve kompleks karbonhidratları tercih edebilirsiniz. İftar ya da sahurda gün içinde vücuda su sağlayacak lifli gıdaları tercih edin. Salatalık, havuç, çilek, domates, kabak, göbek salata, ıspanak, kereviz ve karnabahar bunlardan bazıları. Düzenli uyumaya dikkat edin. Yeterli ve kaliteli uyku almak, baş ağrılarını azaltabilir. Oruç tutarken stresten kaçınmaya çalışın. Meditasyon, derin nefes alma teknikleri veya hafif egzersizler gibi stres yönetimi tekniklerini uygulayabilirsiniz. Bilgisayar veya telefon ekranlarına uzun süre maruz kalmaktan kaçının. Her saatte bir mola verip gözlerinizi dinlendirebilirsiniz. Eğer baş ağrısı şiddetliyse ve diğer önlemler işe yaramıyorsa, doktorunuzun önerdiği ağrı kesicileri kullanabilirsiniz. Ancak bu tür ilaçları düzenli olarak ve uzun süreli kullanmaktan kaçınmalısınız. Eğer baş ağrıları devam ediyorsa veya şiddetleniyorsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Baş ağrıları altında yatan başka bir sağlık sorunu olabilir, bu nedenle uzman tavsiyesi almak önemlidir."