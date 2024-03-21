31 Mart için hazırlanan oy pusulaları tanıtıldı

YSK, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan mahalli idareler genel seçimleri için hazırlanan oy pusulalarını tanıttı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tasarlanan beyaz pusulanın boyu yaklaşık 1 metre olarak belirlendi.

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanları ve muhtarları seçmek için 31 Mart günü sandık başına gidecek. Seçimlerde toplamda 81 il, 973 ilçe, 390 belde başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen oy kullanacak. Oy vermeye giderken seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak olacak. Cihazlar, oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılacak.

34 SİYASİ PARTİ KATILACAK

Seçime toplamda 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması; AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34, şeklinde olacak.

İSTANBUL'DA 49, ANKARA'DA 24 ADAY YARIŞACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 49 aday yarışacak; adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime girecek. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 29, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 28, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 27, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de 24 aday yarışacak.

TÜM PUSULALAR TEK ZARFA KONACAK

Her seçmen, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek, hangi seçim çevresinin seçmeniyse sadece o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek. Büyükşehir olmayan illerde, il genel meclis üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık ile ihtiyar heyeti için oy verilecek.

Büyükşehir belediye başkanlığı için oy pusulası beyaz, il genel meclisi üyelikleri için oy pusulası turuncu, belediye başkanlığı için oy pusulası mavi, belediye meclisi üyeliği için oy pusulası ise sarı renkli olacak. Seçmenler, tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için olan beyaz pusulanın boyu yaklaşık 1 metre olacak.

32 İLDE OY VERME SAATİ ERKEN

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme saatleri 07.00-16.00 olacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak. Mühür partinin ya da adayın olduğu alana basılacak, taşması halinde oy geçersiz kılınacak. Basılan mühür dışarı kalacak şekilde pusula katlanacak ve zarfa atılacak.

YURT DIŞI SEÇMENLERİ OY KULLANAMAYACAK

Büyükşehirlerde; öncelikle büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. Diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. Yurt dışındaki Türk vatandaşı seçmenler yerel seçimde oy kullanamayacak.