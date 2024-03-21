- Asayiş

2 köpek barınaktan çalındı

Niğde'de jandarma tarafından dövüştürülürken el konulan 2 köpek, teslim edildiği barınaktan çalındı. Polis, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.

2 köpek barınaktan çalındı mask
2 köpek barınaktan çalındı
2 köpek barınaktan çalındı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Mart'ta merkeze bağlı Gösterli köyünde köpek dövüştürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, 83 kişiyi suçüstü yakaladı. Dövüştürülen 2 köpek kurtarılarak hayvan barınağına teslim edildi. 83 şüpheliye, kumar oynamak suçundan 533 bin 275 TL para cezası kesildi.

Bu sabah Niğde Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, dövüştürülen 2 köpeğin çalındığını fark ederek şikayetçi oldu. Barınağa gelen ekipler, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.

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21 Mar 2024 - 12:09 DHA Niğde- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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