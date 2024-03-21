Tugay: "İzmir'in potansiyelini tam olarak ortaya çıkartacağız"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, İAOSB'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal, CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız, İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace sanayiciler ve iş adamları da katıldı. Toplantıda konuşan ve göreve seçildikten sonra, yapacağı çalışmaları iş dünyası temsilcileri ile paylaşan Tugay, çevik yönetim anlayışını benimseyeceklerini söyledi. Kentin öncelikli sorunlarına hızlı şekilde çözüm üretmek için eylem planı hazırladıklarını anlatan Tugay, "Acil müdahale bekleyen sorunları gidermek üzere ilk 180 gün eylem planı yaptık. Zafer Payzın Kavşağı ekonomik olarak ömrünü doldurdu, yenilenmeli, dolayısıyla yıkıp daha fazla şeritli kavşak yapacağız. Projesi hazır. Derhal bunu başlatacağım, en öncelikli işlerden biri. Bazı yerlerde bağlantı yolları ve alternatif yollar açacağız. Orta ve uzun vadede Anadolu Caddesi'nin yükünü alacak" dedi.

'HAYALLER SATMIYORUZ'

Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün ikinci çevre yolu projesinin bulunduğuna dikkati çeken Tugay, bu tür çalışmaları desteklediğini söyledi. Ancak bazı belediye başkan adaylarının kimi bakanlıkların projelerini, kendi projeleri gibi kente kazandırmaya dönük açıklamalarının bulunduğunu ve bu tür açıklamaların seçmeni aldatmaya dönük olduğunu ifade ederek, "Herhangi bir belediye başkanı adayının Karayolları'nın ya da Sağlık Bakanlığı'nın projesini vadetmesi aldatmaya yönelik bir eylemdir. Bir belediye başkanı adayı 'hastane, çevreyolu, tüp geçit yapacağım' diyemez. 1,5 milyar dolar maliyetli projeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesiyle yapamazsınız. Çevre yolunu yapmak hükümetin görevidir" diye konuştu.

'İHTİYACIMIZ POTANSİYELİMİZİ DOĞRU KULLANACAK ADIMLAR ATMAK'

İzmir'i kalkınmanın merkezi yapacağını söyleyen Tugay, üretimin önemine değinerek, şunları söyledi: “İzmir, dünyanın en seçkin şehirlerinden biri. Dünyanın neresine giderse gitsin insanlar İzmirliyim demekten gurur duyar. Sonradan gelip yerleşenler de bu kültürü sahiplenir. Bizim ihtiyacımız; birilerinin gelip bize bir şeyler yapmasını beklemenin dışına çıkmak. Kendi başımızın çaresine bakabilecek, kendi potansiyelimizi doğru kullanacak adımlar atmak. İş birliği, güç birliği, akıl birliği yapmak. Dünyanın neresinde bilgi varsa onu alıp kullanmak. Kimden alabiliyorsak katkı almak. Üretim yapacağız, sanayide gelişim sağlayacağız ama kim kimle yarışacak. Manisa, Aydın, Denizli, İzmir'le mi yarışacak? Biz birilerinin yarışması gereken kentler miyiz yoksa birlikte planlama yapması gereken kentler miyiz?"

'KONU BEN DEĞİLİM, KONU İZMİR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra kentin tüm kurumlarıyla tam bir koordinasyon içinde çalışacağına dikkat çeken Başkan Cemil Tugay, "Ben orayı burayı seyreden bir belediye başkanı olmayı düşünmüyorum. Tam tersine İzmir'e dair her çalışmanın içinde olmayı planlıyorum. Bana oy verecek olanlar böyle bir insan olacağımı bilsin. Oy vermeyecekler de böyle birisine oy vermediklerini bilsinler. Rastgele seçilmiş bir insan olmadığımı lütfen herkes idrak etsin. Konu ben değilim. Konu İzmir ve İzmir'in geleceği. Bize uyduruk, saçma sapan hikayeler anlatan insanları mı seçeceğiz, yoksa gerçekten bu kente sevgi ve saygıyla bağlı, gelecek vizyonu olan, aklı başında, dünyayı bilen, önderlik yapabilecek bir insanı mı seçeceğiz? Nasıl yöneteceğiz bu şehri? Reklam filmiyle olacak iş değil. Bugüne kadar yaptıklarınızı anlatın. Bu şehre ne verdiniz. Bunu duymak isterim" dedi.

'YAPAY ZEKANIN ÖNEMİ HENÜZ TAM ANLAŞILMADI'

İnsanların belediye başkanı ile buluşmak, konuşmak istediğini ancak 4,5 milyonluk bir kentte bunun çok da mümkün olmadığını söyleyen Tugay, "Nasıl bir planlama ile 365 gün, 4,5 milyon insanın randevu talebini karşılayacağız? Ben isterim, keşke yapabilsek, ama teknik olarak imkansız. Ancak herkesi dinleyen, herkesi gören, veriyi alan, analiz eden, gerektiğinde alarm çalan ve çözüm önerisi getiren bir çalışma olabilir. Bu da yapay zeka ile mümkün. Ancak yapay zekanın önemi henüz tam olarak anlaşılmadı. Anında milyonlarca veriyi toplayıp, saniyeler içinde verileri analiz edip, öneri hazırlayan bir sistem. Yapay Zeka Daire Başkanlığı kuracağız, veri mühendisliğinden yararlanacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ve dünyanın öncü kuruluşlarından olacak" diye konuştu.

'İMKANLARIMIZI KENTİN GELİŞMESİ İÇİN KULLANACAĞIZ'

Dünyanın önünde bulunan en önemli sorunlardan birinin iklim krizi olduğunu, bu sorunun da çoklu krizlere kaynaklık edeceğini vurgulayan Başkan Cemil Tugay, "Bugünden tezi yok, şehirlerimizi bu tür krizlere hazırlıklı hale getirmeliyiz. Türkiye'deki bütün belediyelerin iklim eylem planı ortaya koyması için öncü olacağım. İklim belediyeler ağı oluşturacağım" dedi.

5 yıl içerisinde 25 bin konut yapacaklarını yineleyen Tugay, şöyle devam etti: "Yeni alanlara ihtiyacımız olursa bakanlıkla uzlaşarak yol alacağız. İzmir'in kalkınması, gelişmesi, büyümesi, refahının artması lazım. Üretim ve ürün kalitesinin artması, markalaşması önemli. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar imkanı varsa, kentin gelişmesi için kullanacağız" dedi.

'BERGAMA'YA HİZMET İÇİN GÜN SAYIYORUM'

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tugay, daha sonra Bergama'da ev sahipliğini de üstlendiği iftara katıldı. Tugay, buradaki konuşmasında Bergama'ya hizmet etmek için gün saydığını belirtti. Yapacakları çalışmalarla kentin refahını büyüteceklerini belirten Tugay,

"Bunu başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Gelecek günlerin Bergama, İzmir ve Türkiye için çok güzel olsun istiyoruz" dedi. Konuşmasının ardından sahneden ineceği sırada, iftar yapan Bergamalı bir yurttaşın Dikili ile Bergama arasına ESHOT otobüsü seferlerinin başlatılmasına yönelik talebi üzerine Tugay, "Söz veriyorum, göreve gelir gelmez o seferleri başlatacağım" diye karşılık verdi.