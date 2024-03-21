- Gündem

Bitlis'te kar kalınlığı 15 santimetreyi gördü

Bitlis’te aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının merkezde 15, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştığı kentte, kapanan yoların açılması için çalışma başlatıldı.

Bitlis'te kar kalınlığı 15 santimetreyi gördü
Video için play'e tıklayın

Bitlis ve çevresinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, bugün etkisini artırdı. Kenti beyaza bürüyen kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği belirtilirken, merkezdeki kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde 35 santimetreyi bulan kar nedeniyle 4 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdür Ümit Kurtkan, kapanan yolların açılması için çalışmalara başladıklarını söyledi. Öte yandan etkili olan sulu kar nedeniyle çığ uyarısı yapıldı. Yetkililer, eğimin fazla olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

# Bitlis, kar kalınlığı, Kar Yağdı, için, olduğu, Kar, Ulaşım, Yol

21 Mar 2024 - 11:51 DHA Bitlis- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL