Bitlis'te kar kalınlığı 15 santimetreyi gördü

Bitlis ve çevresinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, bugün etkisini artırdı. Kenti beyaza bürüyen kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği belirtilirken, merkezdeki kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde 35 santimetreyi bulan kar nedeniyle 4 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdür Ümit Kurtkan, kapanan yolların açılması için çalışmalara başladıklarını söyledi. Öte yandan etkili olan sulu kar nedeniyle çığ uyarısı yapıldı. Yetkililer, eğimin fazla olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.