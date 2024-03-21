Rusya, Kiev’i vurdu: 10 yaralı

Rusya, 21 Mart sabahı Kiev'e roketli saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda, biri çocuk olmak üzere 10 kişinin yaralandığı açıklandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, Kiev’deki 3 bölgede sivil yerleşim yerlerinin hasar aldığı ifade edilerek, “21 Mart sabahı düşman başkente bir roket saldırısı daha düzenledi. Podilskyi, Shevchenkivskyi ve Sviatoshynskyi bölgelerinde patlamalar duyuldu. Podilskyi bölgesinde bir adreste, 30 metrekarelik bir alana sahip iki katlı bir binada yangın çıktı. Birinci kat ve kısmen ikinci kat tahrip olmuştur. Başka bir adreste bir trafo merkezi alev almış, bir başka adreste ise 150 metrekare alana sahip bir depo binasında yangın çıkmıştır. Shevchenkivskyi bölgesinde bir adreste, 6 katlı bir konut binasının 5. katındaki bir dairede yangın çıktı. Bölgede ayrıca 3 arabada yangın çıktı ve bir apartmanın camları hasar gördü. Sviatoshynskyi bölgesinde bir konut binasının pencereleri hasar gördü” denildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre biri çocuk 10 kişinin yaralandığı, 79 kişinin de binalardan tahliye edildiği belirtildi.