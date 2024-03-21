Tekirdağ'da feci kaza: 5 ölü, 10 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, ilk raporlara göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, 10.30 sıralarında Saray-Çerkezköy ilçesi kara yolunda meydana geldi. Çerkezköy yönüne giden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 34 BGE 76 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.