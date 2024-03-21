Alanya'da 2 tekne yandı

Alanya Balıkçı Barınağı'nda 2 teknede yangın meydana geldi. Bir gezi teknesinde henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın, kısa sürede yanındaki tekneye sıçradı. 2 teknenin alevlere teslim olduğu yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Bazı tekne sahipleri, yangının sıçramaması için kendi teknelerini güvenli bölgeye çekti. Yangında teknelerden biri tamamen küle dönerken, diğeri ise kullanılamaz hale geldi. Teknelerde soğutma çalışması sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.