- Asayiş

İklim değişikliği, Kangallarıda etkiledi

Sivas'ın marka değeri Kangal köpekler, iklim değişikliğine bağlı sıcak seyreden hava ve kar yağmaması nedeniyle eşleşme sürecine giremedi. Normal şartlarda Kangalların senede 2 kez eşleşip, 2 kez doğum yaptığını belirten Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, "Kangalların hormonları eşleşmeye müsait olmadı. Bu nedenle doğum süreleri uzadı" dedi.

İklim değişikliği, Kangallarıda etkiledi mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan iklim değişikliği, Sivas'ın meşhur Kangal köpeklerini olumsuz yönde etkiliyor. Daha önce kar yağışının olmaması nedeniyle kışlık postlarına geç bürünen Kangallar, bu kez eşleşme dönemine giremedi. Her yıl ocak ayında eşleşme sürecine giren ancak bu sene mart ayı sonuna gelinmesine eşleşmeyen Kangallar, normal şartlarda senede 2 kez eşleşip, 2 kez doğum yapıyor.

'BU YIL 1 KEZ DOĞUM YAPACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı, köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, "Normalde Kangal köpekleri, senede 2 defa eşleşir ve 2 defa doğum yapar. Bu genelde ilkbahar ve sonbahar aylarında olur. Bu süreçte Kangal köpeklerinin, havaların ısı durumuna göre hormonal dengeleri değişir ve yavrulama periyotlarına girerler. Ama bu yıl iklimin sıcak gitmesi ve karın yağmamasından dolayı Kangalların hormonları eşleşmeye müsait olmadı. Bu nedenle doğum süreleri uzadı. Şu anda, 15 gün içinde doğumların başlaması gerekirken daha eşleşme aşamasına dahi gelmediler. Bu da hormonal dengelerinin daha oturmadığını ve iklimsel olarak etkilendiğini görüyoruz. Senede 2 kez doğum yapan Kangallar, bu yıl 1 kez doğum yapacak gibi görünüyor. Süreç bu nedenle uzadı" dedi.

# Kangal, Köpek, olarak, daha, her, gün, mart, Kar, Türkiye

21 Mar 2024 - 10:41 DHA Sivas- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL