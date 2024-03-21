İklim değişikliği, Kangallarıda etkiledi

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan iklim değişikliği, Sivas'ın meşhur Kangal köpeklerini olumsuz yönde etkiliyor. Daha önce kar yağışının olmaması nedeniyle kışlık postlarına geç bürünen Kangallar, bu kez eşleşme dönemine giremedi. Her yıl ocak ayında eşleşme sürecine giren ancak bu sene mart ayı sonuna gelinmesine eşleşmeyen Kangallar, normal şartlarda senede 2 kez eşleşip, 2 kez doğum yapıyor.

'BU YIL 1 KEZ DOĞUM YAPACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı, köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, "Normalde Kangal köpekleri, senede 2 defa eşleşir ve 2 defa doğum yapar. Bu genelde ilkbahar ve sonbahar aylarında olur. Bu süreçte Kangal köpeklerinin, havaların ısı durumuna göre hormonal dengeleri değişir ve yavrulama periyotlarına girerler. Ama bu yıl iklimin sıcak gitmesi ve karın yağmamasından dolayı Kangalların hormonları eşleşmeye müsait olmadı. Bu nedenle doğum süreleri uzadı. Şu anda, 15 gün içinde doğumların başlaması gerekirken daha eşleşme aşamasına dahi gelmediler. Bu da hormonal dengelerinin daha oturmadığını ve iklimsel olarak etkilendiğini görüyoruz. Senede 2 kez doğum yapan Kangallar, bu yıl 1 kez doğum yapacak gibi görünüyor. Süreç bu nedenle uzadı" dedi.