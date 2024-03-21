Alacağı ücret dudak uçuklattı!

Hazal Kaya, Adını Feriha Koydum ve Aşk-ı Memnu gibi birçok başarılı projede yer aldıktan sonra, son olarak Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Hazal Kaya, reklam filmlerinde de aranan bir isim haline gelmiş ve dev bir anlaşma yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bir kozmetik markasının yüzü olarak görev alacak olan güzel oyuncu, kozmetik markasıyla anlaşma sağladı.

Posta Gazetesi'nde yer alan haberde; oyuncunun bu anlaşma için 6 milyon TL aldığı iddia edildi. Kaya'nın anlaşmaya vardığı ücret, kısa sürede büyük ilgi gördü.