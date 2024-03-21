Alacağı ücret dudak uçuklattı!

Hazal Kaya, Adını Feriha Koydum ve Aşk-ı Memnu gibi birçok başarılı projede yer aldıktan sonra, son olarak Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.
Hazal Kaya, reklam filmlerinde de aranan bir isim haline gelmiş ve dev bir anlaşma yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bir kozmetik markasının yüzü olarak görev alacak olan güzel oyuncu, kozmetik markasıyla anlaşma sağladı.
Posta Gazetesi'nde yer alan haberde; oyuncunun bu anlaşma için 6 milyon TL aldığı iddia edildi. Kaya'nın anlaşmaya vardığı ücret, kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.