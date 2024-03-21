Yıllar sonra buluştular

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi ünlü isimlerin bir araya geldiği Aşk-ı Memnu, yayınlandığı zaman büyük ses getirmişti.

Aşk-ı Memnu, her yıl televizyon ekranlarında özel bölümleriyle yeniden izleyiciyle buluşuyor ve hala büyük ilgi görüyor. Dizinin özel bölümleri hala izleyicileri aynı heyecanla kendine çekmeyi başarıyor.

Yıllar sonra, Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakterleri Bihter ve Matmazel'i canlandıran Beren Saat ve Zerrin Tekindor, yeniden buluştu.

Beren Saat, Zerrin Tekindor'un tek kişilik oyunu Toz'a gitmiş ve meslektaşıyla bir fotoğraf paylaşmayı ihmal etmemişti. Beren Saat, Zerrin Tekindor ile çektirdikleri fotoğrafın altına "Hayranın olmak için bir neden daha" yazarak paylaştı.

Bu ünlü isimlerin pozları kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Beren Saat ve Zerrin Tekindor'a yönelik "Yıllar onlara çok iyi gelmiş", "Çok harika görünüyorlar" gibi yorumlar yapıldı.