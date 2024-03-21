21 Mar 2024 - 09:59- Magazin G:

Yıllar sonra buluştular

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya'nın başrollerini üstlendiği, Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu'nun televizyona uyarlanması, yayınlandığı dönemde büyük yankı uyandırmıştı. Dizi, Bihter ve Matmazel gibi unutulmaz karakterlerin canlandırılmasıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Yıllar sonra Beren Saat ve Zerrin Tekindor, Aşk-ı Memnu'nun efsanevi karakterlerini yeniden canlandırmak üzere bir araya geldi.

Yıllar sonra buluştular mask
Yıllar sonra buluştular
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Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi ünlü isimlerin bir araya geldiği Aşk-ı Memnu, yayınlandığı zaman büyük ses getirmişti.

Aşk-ı Memnu, her yıl televizyon ekranlarında özel bölümleriyle yeniden izleyiciyle buluşuyor ve hala büyük ilgi görüyor. Dizinin özel bölümleri hala izleyicileri aynı heyecanla kendine çekmeyi başarıyor.

Yıllar sonra, Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakterleri Bihter ve Matmazel'i canlandıran Beren Saat ve Zerrin Tekindor, yeniden buluştu.

Beren Saat, Zerrin Tekindor'un tek kişilik oyunu Toz'a gitmiş ve meslektaşıyla bir fotoğraf paylaşmayı ihmal etmemişti. Beren Saat, Zerrin Tekindor ile çektirdikleri fotoğrafın altına "Hayranın olmak için bir neden daha" yazarak paylaştı.

Bu ünlü isimlerin pozları kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Beren Saat ve Zerrin Tekindor'a yönelik "Yıllar onlara çok iyi gelmiş", "Çok harika görünüyorlar" gibi yorumlar yapıldı.

Yıllar sonra buluştular

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21 Mar 2024 - 09:59 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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