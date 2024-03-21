Yol için kavga ettiler

İstanbul, Ataşehir'de yol verme nedeniyle kavga çıktı. İddiaya göre; caddeye giren TIR'ın şoförü, sola dönüş yapmak için manevra yaptı. Dönüş sırasında caddede ilerleyen minibüsün sürücüsü yol vermediği gerekçesiyle TIR şoförüyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma büyüyünce şoför TIR'dan inerek minibüs şoförünün yanına gitti. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. TIR şoförü, aracından inmeyen minibüs şoförüne açık olan camdan peş peşe yumruk atmaya başladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Trafikteki diğer sürücüler de kapanan yol nedeniyle kornalarına basarak tepki gösterdi. Yaşanan kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.