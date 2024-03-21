İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK/YPG bünyesinde 2016 yılı ve öncesinde PKK/YPG terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüten Suriye uyruklu H.E.E.H.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaptığı bilgisine ulaştı. Çalışmasını derinleştiren ekipler, Suriye uyruklu terör örgütü şüphelisinin Gaziantep'te olduğunu da belirledi. Adresi saptanan H.E.E.H., jandarma ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonla Şehitkamil ilçesinde gizlendiği adreste yakalandı. Gözaltına alınan H.E.E.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
- Asayiş
PKK/YPG'li terörist tutuklandı
Gaziantep'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Suriye uyruklu PKK/YPG'li terörist tutuklandı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.