Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Başkentte gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Sabaha karşı etkisini artıran yağışla birlikte kent merkezinde yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle kentin yüksek kesimlerindeki mahallelerde cadde ve sokaklar büyük oranda karla kaplandı. Şehir içindeki yollar ise kar tutmadı. Ancak sabah saatlerinden itibaren de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşladı. Özellikle ana yollarda araç yoğunluğu oluştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağış nedeniyle önlemlerini artırdı.