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İzmir ve İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu

İzmir ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir ve İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu mask
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürüttü. Haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve Bylock içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya'da şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 14 şüpheliye yönelik İzmir merkez, Menemen, Urla ve Torbalı ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen 16 adrese polis ekiplerince baskın yapıldı. Operasyonda 14 şüpheli, gözaltına alındı.

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21 Mar 2024 - 09:45 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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