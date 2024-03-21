Tugay: "31 Mart'ta sandığa gidin"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Cemevi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Bornova Şubesi'nde Alevi Bektaşi Federasyonu ve federasyona bağlı dernekler ile bir araya geldi. Ziyarete, CHP Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın, CHP İzmir eski Milletvekili Atila Sertel, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın da katıldı.

'SİZLERİN İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ VE DEMOKRASİ HEDEFLERİNİZDEN VAZGEÇMEDİK'

Burada yaptığı konuşmada seçmenlerin aklının karışması için bilinçli olarak algı çalışması yapıldığını belirten Cemil Tugay, “Bizzat AK Parti'nin kendisi, usta trolleri ve yandaş medyası ile bizi hassas konularda karşı karşı karşıya getirmek için çalışıyorlar. Masum, iyi niyetli insanların kafasını karıştırdılar. Bu seçimde, seçenekler belli. Bunu insanlarımızın doğru değerlendireceğine çok eminim. Aziz başkanım, önceki belediye başkanlarımız, Tunç Soyer, partimiz, partimizin genel başkanları, üst yöneticileri, Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hepimiz Alevi yurttaşlarımızın inanç özgürlüğü için çabaladık. Sizlerin inanç özgürlüğü ve demokrasi hedeflerinizden vazgeçmedik" dedi.

SEÇMENE 31 MART ÇAĞRISI

Seçmenin 31 Mart'ta oy kullanması gerektiğini vurgulayan Başkan Cemil Tugay, "Genel seçimlerin ardından CHP'ye yönelik kırgınlık, ümitsizlik vardı. Ancak ülkemizin sağduyulu yurttaşları da biliyor ki AKP artık ülkeyi yaşanmaz bir hale getirdi. Herkesin umudu kırıldı, gençler kendine yurt dışında bir gelecek kurma çabasında. İnsanlarımızın ülkemizden umudunu kesmesine gönlümüz razı değil. Bize inansınlar, bizim mücadelemize katkı versinler ki hep birlikte Türkiye'yi hak ettiği çağdaşlık ve refah seviyesine ulaştıralım. Bu da sandıkta oy vermenizle mümkün" dedi.

Aziz Kocaoğlu'na verdiği destekten dolayı teşekkür eden Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirsem, bugüne kadar CHP'nin yerel yönetimlerdeki başarısı daha ileriye taşımak için çalışacağım. Sağ olsun Aziz Başkan yanımızda. Bize güvendiği için destek oluyor. Aynı şeyi tüm büyüklerimizden bekliyoruz" dedi.

'İZMİR SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİKTE TÜRKİYE'NİN GURURUDUR'

Türkiye'de derin bir yoksulluk yaşandığını, bunun da beraberinde derin bir mutsuzluk ve umutsuzluğu doğurduğunu anlatan Cemil Tugay, CHP'li belediye başkan adayları olarak bu tabloyu tersine çevireceklerini belirtti. Tugay, "TÜİK verilerine göre ülkede kalkınma var gibi görünüyor ama bunlar finans, sigorta, inşaat sektöründe. Çoğu dış sermayeye dayalı ve bu durum bizi fakirleştiriyor. Bizi daha sıkıntılı günler bekliyor. Biz yerel yönetimler olarak, 'İnsanlarımızı yalnız bırakmayalım' diyoruz. Kimse aç kalmasın, açıkta kalmasın istiyoruz. Emekliye, öğrenciye, işsizse, ev hanımlarına destek olalım diye hazırlanıyoruz. Ne yaparsak yapalım ülkede kötü gidişat devam edecek. Umuyorum ki erken seçim olur. İzmir'deki başarılı belediyeciliğimizle insanlara güven vermiş oluruz. İzmir sosyal demokrat belediyecilikte Türkiye'nin gururudur" dedi.

'KARŞIYAKA'DA GÖREV YAPARKEN, TERTEMİZ BİR SAYFA BIRAKTIM'

Kendisi hakkında kimi asılsız haberlerin olduğunu ifade eden Başkan Tugay, Karşıyaka'da görev yaparken, tertemiz bir sayfa bıraktığını söyledi. Tugay, "Onurumla, şerefimle mücadele ettim. TOKİ, Mavişehir'de arsa satmaya çalıştı. Görev süremden önce 235 bin metrekare yer satılmış. Bizim dönemimizde satamadılar. Satmaya çalıştılar ama verdiğimiz mücadele sayesinde bunu başaramadılar. Bana yönelik kasıtlı algı çalışması var" diye konuştu.

'SEÇİM ÇALIŞMALARIMDA BELEDİYENİN TEK KURUŞUNU KULLANMIYORUM'

Seçim çalışmaları kapsamında belediyenin imkanlarının hiçbirini kullanmadığını da açıklayan Tugay, şunları söyledi:

“Bir dairem, bir evim, bir arabam var. İhtiyacımız karşılayacak gelirim var. Bunun hesabını yaparak seçim kampanyasını başlattım. Şu an fakirleştim ama önemli değil. Kampanya masrafları tamamen gönüllü destekleriyle yapılıyor. Ben de kendi paramı seçim kampanyasında harcıyorum. Belediyenin bir kuruşunu kullanmıyoruz."

'SU FİYATINI KADEME KADEME DÜŞÜRECEĞİM'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Cemil Tugay, İzmir'se su ücretlerinin yüksek olduğu yönünde gelen eleştiriler üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Su fiyatı pahalı diyorsunuz. Manisa'da su fiyatları buradan daha yüksek. Ama bunlar hiç konuşulmuyor. Manisa'da biliyorsunuz MHP'li Cumhur İttifakı'nın adayı var. Bizde su fiyatı yüksek diye insanlar haklı olarak şikayet ediyorlar. Ben de 'su fiyatını kademe kademe düşüreceğim' diyorum."

'EMEKLİLER EMEKLİLERE YÖNELİK DE ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YOLDA'

Cemil Tugay, ekonomik koşullar altında geçim savaşı veren emeklilere yönelik de önemli düzenlemelerin yolda olduğunu belirterek, şunları söyledi: "65 yaş üzerindeki emekli yurttaşlarımız için 4 metreküp suyu tamamen ücretsiz vereceğiz. Bu 4 metreküp temel ihtiyaç miktarıdır. Üzerine de suyu yüzde 50 indirimli vereceğiz. Öğrencilere yüzde 50 indirim direkt başlatacağız. İZSU Genel Müdürü ile görüştük. Bunların karşılığı var. Hesabını kitabını yaptık. Engellilere de indirim başlayacak. Emeklilere kart da vereceğiz. Bu kartla sadece belediye marketlerinden değil, anlaşmalı işyerlerinden alışveriş yapacaklar. Faturalarına destek olacağız. Kira desteğinde bulunacağız. Bütün bunları belediye bütçesi müsaade ettiği oranda yapacağız."

'BU TUZAĞA KİMSE DÜŞMESİN'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile aralarında sorun varmış gibi bir algı oluştuğuna da değinen Cemil Tugay, "Tunç Başkana sevgi ve saygımda hiçbir kusur göstermedim. Narlıdere Metrosu açılışına çağırdı. O gün İstanbul'da televizyon programı çekimi vardı, ona gittiğim için katılamadım. Bundan dolayı özür diledim. Onun dışında davet edildiğim her yere gittim, konuştuk. Aramızda zaten bir diyalog var. Bu da AKP'nin bilerek isteyerek kışkırttığı bir durumdur. Bu tuzağa da lütfen kimse düşmesin. Bizi bölüp parçalamak için bazı şeyleri çok kullanıyorlar" dedi.