Aşık Veysel 50 yıl önce bugün, aramızdan ayrıldı

Türk Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, bundan 50 sene önce 21 Mart 1984 yılında hayata veda etmişti.

Aşık Veysel Şatıroğlu Kimdir?

Aşık Veysel (1894-1973), Türk halk ozanı ve saz şairidir. Gerçek adı Mehmet Veysel'dir. Türk halk müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir. Aşık Veysel'in hayatı, yaşadığı dönemdeki kötü şartlar ve yaşadığı trajedilerle doludur.

Aşık Veysel, 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde doğdu. Küçük yaşta çocuk felci geçirmesi sonucu görme yetisini kaybetti. Fakat bu engel onun müzikle olan bağını güçlendirmedi. Babasından bağlama çalmayı öğrendi ve yaşamı boyunca bu enstrümanı kullanarak pek çok eser besteledi.

Şarkıları ve şiirleri genellikle aşk, doğa, insanlık gibi temaları işler. Halk arasında büyük bir sevgi ve saygı gördü. Türk halk müziğine birçok unutulmaz eser kazandırdı. En bilinen eserlerinden bazıları "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Kara Toprak", "Gelin Ayşe", "Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun" gibi şarkılardır.

Aşık Veysel, yaşamı boyunca birçok acı olayla karşılaştı. Birinci Dünya Savaşı'nda babasını kaybetti. Ardından köyünde yangın çıkması sonucu evini ve eşyasını kaybetti. Birçok yakınını da çeşitli sebeplerle kaybetmesi onun hayatını zorlu kıldı. Ancak tüm bu zorluklara rağmen müzik ve şiirle olan bağını asla koparmadı.

Aşık Veysel, Türk halk müziğinin önemli bir figürü olarak hafızalarda yaşamaya devam etmektedir. O'nun eserleri günümüzde de sıkça seslendirilmekte ve halk arasında sevgiyle hatırlanmaktadır.