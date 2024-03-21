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Başkentte kar yağışı

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor.

Başkentte kar yağışı mask

Dün sağanağın etkili olduğu Ankara'da kent sakinleri, yeni güne karla uyandı. Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.

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21 Mar 2024 - 08:51 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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