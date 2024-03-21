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Cezaevi'nde yangın çıktı

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun yatağını ateşe vermesiyle çıkan yangında 3 infaz koruma memuru ile 9 mahkum dumandan etkilendi. 12 kişi tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

Cezaevi'nde yangın çıktı mask
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Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sabaha karşı yangın çıktı. Ceza infaz kurumunda bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı. Jandarma ve infaz koruma memurlarının müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 3 infaz koruma memuru ile 9 mahkum dumandan etkilendi. 12 kişi, jandarmaya ait araçlarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan infaz koruma memurları taburcu edildi, 9 mahkum ise tekrar cezaevine götürüldü. Olay sonrası İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek yetkililerden bilgi aldı. Yangın ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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21 Mar 2024 - 08:31 DHA Çorum- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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