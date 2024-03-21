Karaoğlan Mahallesi'ne yeni muhtarlık binası

Ramazan Şimşek yönetiminde Gölbaşı Belediyesi, merkez ve kırsal mahalleleri daha modern hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. “2019 yılında göreve geldiğimde mahallelerimizin eksiklerini biliyordum” diyen Başkan Ramazan Şimşek önderliğinde, o eksikler tek tek tamamlanırken, kalıcı eserlerin yapımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda muhtarların mahalle halkına daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet verebilmesi için çalışma başlatan Gölbaşı Belediyesi bir çok mahallede olduğunu gibi Karaoğlan Mahallesi’nde de, Türk kültürünü ve Ankara’nın mimari özelliklerini yansıtan muhtarlık binasının yapımını tamamladı. Karaoğlan Mahallesi Muhtarlık Binası’nın yapımında Gölbaşı’na özgü andezit taşı kullanıldı.

Muhtarlık binasının açılış törenine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ak Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanı Özer Polat, Karaoğlan Mahallesi Muhtarı Mehmet Atay, mahalle muhtarları, meclis üyesi adayları, çok sayıda Karaoğlanlı vatandaş ve basın mensupları katıldı.

“Başkanımız desteğini bizden esirgemedi”

Mahalle Muhtarı Mehmet Akay, Başkan Şimşek’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken “Muhtarlık binasını mahallemize kazandırılmasında, mahallemizin sorunlarının çözümünde başkanımız desteğini bizlerden hiç esirgemedi. Önümüzdeki süreçte de başkanımızın mahallemizin sorunlarının çözümde yanımızda olacağından hiç şüphemiz yok” diye konuştu.

“Gölbaşı’nın çehresini değiştirdi”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in 5 yılda önemli eserlere imza attığının altını çizen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya “Başkanımız, Gölbaşı’nın alanın geniş olmasına rağmen her yere yetişmeye çalıştı, eserler yaptı. Gölbaşı’nın çehresini değiştirdi. Büyük Gölbaşı Merkez Projesi tamamlandığında Gölbaşı tamamen değişmiş olacak. Gölbaşı’nın değerine değer katıldı. Ben Ramazan başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Bu projelere baktığımızda önümüzdeki dönemde nasıl projelere imza atacaklarını görebiliyorum.” dedi.

“Bu işlerin yapılması için aşk lazım”

AK Parti Ankara Jülide Sarıeroğlu da “Ramazan başkan zaten sizin evladınız. Hizmetleri peş peşe açıyoruz. Bu hizmetlere imza atan kadrolara, başkanımıza teşekkür ediyorum. Zor bir dönemde bu belediyecilik yapıldı. Bu işlerin yapılması için aşk lazım. Biz de hükümetimizle şimdiye kadar olduğu kadar bundan sonra da yanında olacağız.” ifadelerini kullandı.

“Ne söz verdiysek hepsini bir bir yerine getirdik”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Karaoğlan Muhtarlık Binası’nın Ankara’ya Gölbaşı’na hayırlı olması dileğinde bulunurken “2019 yılında yola çıkarken, özümüzde bir sözümüzde bir demiştik. Ne söz verdiysek hepsini bir bir yerine getirdik. Getirmek içinde gecemizi gündüzümüze kattık. Cumhur İttifakı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi üretken belediyecilik anlayışıyla Gölbaşı Belediyesi her dediğini, her söylediğini yaptı. Gölbaşı hak ettiği yere bu kadrolarla geldi. Hepsine teşekkür ediyorum. Bunu yaparsa biz yaparız. Bunu yaparsa Cumhur İttifakı yapar, bunu yaparsa Gölbaşı Belediyesi yapar. Yaptığımız projelerle de Gölbaşı ismini dünyaya, Avrupa’ya duyurdu, Gölbaşı Belediyesi Ankara’da ilkleri başarmış bir belediye haline geldi. Çalışacağız istikrarı yakalayacağız. Eksik kalanların hepsini de bu dönemde tamamlayacağız.” şeklinde konuştu.

Açılış törenin ardından Karaoğlan Kültür Merkezi’nde vatandaşların katılımıyla iftar yapıldı. Başkan Şimşek tüm masaları dolaşarak vatandaşlara sohbet etti.