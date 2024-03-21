Danfoss ve Google'dan stratejik ortaklık

22-24 Ocak 2024 tarihleri arasında ABD’de gerçekleşen AHR Expo Uluslararası İklimlendirme, Isıtma ve Soğutma Fuarı’nda duyurulan iş birliği, Danimarka'nın Fredericia kentindeki Net Zero Innovation Hub'ın kurucuları arasında da yer alan iki şirket arasındaki güçlü bir ortaklığa dayanıyor. Stratejik anlaşma, Danfoss müşterilerinin ve iş ortaklarının müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, kurum içi süreçlere teknolojik bir boyut kazandırılması ve küresel çapta kurum üretkenliğin artırılması amacıyla Google Cloud'un yapay zeka teknolojilerinden daha fazla yararlanmayı hedefliyor.

Danfoss İklimlendirme Çözümleri Başkanı Jürgen Fischer, konuya ilişkin şunları söyledi: "Danfoss olarak, iş ortaklarımızla birlikte veri merkezlerinin iklimlendirmesini sıfırdan inşa etme ve karbondan arındırma yöntemlerimizde devrim yaratmak istiyoruz. Google’la olan iş ortaklığımızda olduğu gibi sektörler arası kurulacak iş ortaklıklarıyla, bugün var olan teknolojileri kullanarak daha iyi ve daha sürdürülebilir veri merkezleri inşa etmeye yönelik adımları birlikte hızlandırıyoruz."

“Yüksek sistem güvenliği, yüksek enerji verimliliği ve düşük karbon emisyon değerine sahip sistemler sunacağız”

Danfoss Türkiye İklimlendirme Çözümleri OEM ve Gıda Perakendesi Ülke Satış Direktörü Sertan Genç, stratejik ortaklıkla ilgili yaptığı değerlendirmede “Sektörel bazda bilgi paylaşımını ve veri analizini yaygınlaştıracak olan bu anlaşma, analiz edilen verilerle öngörücü analizin devamlılığının sağlanması için gerekli otomasyon sistemlerinin oluşturulmasında itici güç olacak. E-ticaret kanallarında da yapay zeka destekli sohbet teknolojilerinin kullanılmasıyla, kullanıcılara gerçek zamanlı inovatif çözümler sunulacak. Enerji verimliliği sağlayan ürün ve çözümlerle küresel bir lider olan Danfoss, manyetik kompresör teknolojisi Turbocor® ürünüyle ve kullanıma sunacağı yapay zeka destekli teknolojisiyle kullanıcısına veri merkezleri iklimlendirmesinde yüksek sistem güvenliği, yüksek enerji verimliliği ve düşük karbon emisyon değerine sahip sistemler sunacak. Aynı zamanda veri merkezlerinden açığa çıkan atık ısının depolanıp yeniden kullanılmasına imkan veren modülleriyle, mahalde bulunan ve iklimlendirme sistemleri için ısıya ihtiyaç duyan civar konut ve ticari binalar için yenilebilir enerji kaynağı sağlayacak” diye konuştu.

“Farklı sektörlerin güçlü yanlarını tek çatı altında buluşturan rol model bir ortaklık”

Google Veri Merkezi Yeniliklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı J.P. Clausen ise “Yarattığımız bu iş birliği bize heyecan veriyor ve büyük bir motivasyon sağlıyor. Müşteri deneyimini optimize etmek, üretkenliği artırmak ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmek için farklı sektörlerin güçlü yanlarını ve geliştirdiği farklı teknolojileri tek çatı altında buluşturan rol model bir ortaklığın harika örneğini gösterebildiğimiz için çok memnunuz. Danfoss’un enerji verimliliğindeki liderliği, Google'ın veri merkezlerinin teknoloji uzmanlığı, veri merkezlerini 7/24 ve karbondan arındırılmış bir şekilde çalışmak için geliştirilmesi vizyonu, 2030 hedefini desteklemeye yardımcı olacak. Danfoss gibi işletmelerin yeni ve daha akıllı yöntemlerle faaliyet göstermesine olanak tanıyan yapay zeka inovasyonunu Google Cloud aracılığıyla sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi