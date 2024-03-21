'Bebek maması' kutusundan uyuşturucu çıktı

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuya karşı yaptığı çalışmalar kapsamında; T.S. isimli bir kişinin ilçede uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, T.S.'nin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada bebek maması kutusuna gizlenmiş halde 150 grama yakın metamfetamin maddesi bulundu. Gözaltına alınan T.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.